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Сборная Швеции разгромила Венгрию, одержав четвертую победу подряд на ЧМ-2023

Встреча состоялась в Тампере (Финляндия).
18 мая 2023 18:28
автор: Степан Шереметьев

Сборная Швеции оказалась сильнее национальной команды Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира-2023. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу «Тре крунур».

В составе победителей дубль оформил Якоб Де ла Роз. Также по одному разу отличились Оскар Линдберг, Деннис Эверберг, Андре Петерссон, Джонатан Берггрен и Лукас Рэймонд. Венгры ответили заброшенной шайбой в исполнении Роланда Кисса.

Таким образом, шведы одержали четвертую победу кряду на турнире и располагаются на второй позиции турнирной таблицы группы A. Венгрия находится на шестой строчке, имея в своем активе два очка.

В следующем матче Швеция сыграет с Францией (20 мая), а Венгрии будет противостоять Германия (21 мая).

источник: «Советский спорт»
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