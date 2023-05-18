Сборная Швеции разгромила Венгрию, одержав четвертую победу подряд на ЧМ-2023

Сборная Швеции оказалась сильнее национальной команды Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира-2023. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу «Тре крунур».

В составе победителей дубль оформил Якоб Де ла Роз. Также по одному разу отличились Оскар Линдберг, Деннис Эверберг, Андре Петерссон, Джонатан Берггрен и Лукас Рэймонд. Венгры ответили заброшенной шайбой в исполнении Роланда Кисса.

Таким образом, шведы одержали четвертую победу кряду на турнире и располагаются на второй позиции турнирной таблицы группы A. Венгрия находится на шестой строчке, имея в своем активе два очка.

В следующем матче Швеция сыграет с Францией (20 мая), а Венгрии будет противостоять Германия (21 мая).