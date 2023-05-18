Сборная Чехии одержала волевую победу над Словенией на чемпионате мира 2023 года 

Чешские хоккеисты одержали разгромную победу над сборной Словении в матче группового этапа чемпионата мира-2023. Игра состоялась в Риге, Латвия.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу представителя «большой хоккейной шестерки».

За победителей хет-триком отметился Доминик Кубалик (39-я, 44-я, 58-я минуты), одна заброшенная шайба на счету Романа Червенки (46), Михала Кемпны (52) и Якоба Флека (59). В составе словенской сборной голы забили Миха Верлич (8) и Ян Урбас (12).

Таким образом, сборная Чехии набирает десять очков и поднимается на вторую строчку в турнирной таблице группы A ЧМ-2023. Словенская национальная команда по-прежнему идет на последнем, восьмом месте, не набрав ни одного очка за четыре проведенные встречи.

Добавим, что 20 мая сборная Чехии сыграет с норвежскими хоккеистами, 19 мая Словения сыграет с национальной командой Латвии.

Чемпионат мира-2023. Группа А

Чехия – Словения – 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)

Голы:

0:1 – Верлич (Урбас, Грегорц), 07:23

0:2 – Урбас (Грегорц, Еглич), 11:49 (бол.)

1:2 – Кубалик (Кемпны, Томашек), 38:19 (бол.)

2:2 – Кубалик (Томашек, Смейкал), 43:47 (бол.)

3:2 – Червенка (Воженилек, Коштялек), 45:00

4:2 – Кемпны (Соботка, Кубалик), 51:12

5:2 – Кубалик (Зборжил), 57:49

6:2 – Флек, 58:56

Вратари: Веймелка - Грачнар.