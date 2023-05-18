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КХЛ представила структуру следующего сезона с перекрестным плей-офф

Новый путь за Кубком Гагарина начнется 1 сентября.
КХЛ представила структуру следующего сезона с перекрестным плей-офф
18 мая 2023 19:37
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

КХЛ рассказала про календарь и структуру чемпионата в следующем сезоне.

«Регулярка» начнется 1 сентября матчем открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» и продлиться до 26 февраля. Каждая команда сыграет по 68 матчей.

Плей-офф пройдет с 29 февраля по 29 апреля, первый раунд пройдет по стандартной схеме в рамках конференций. Оставшиеся после него команды поделят на две группы.

В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвёртой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. Пары второй группы: первая команда Востока против четвёртой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока.

Полуфиналы также пройдут в рамках данных групп без перепосева.

Напомним, что состав участников турнира пополнила тольяттинская «Лада».

источник: КХЛ
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