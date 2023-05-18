Есмантович рассказал о будущем вратаря Федотова в ЦСКА и «Филадельфии» после службы в армии

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович дал комментарий относительно будущего вратаря сборной России Ивана Федотова.

Напомним, что летом 2022 года голкипер перебрался из ЦСКА в американскую «Филадельфию», но затем был призван в российскую армию для прохождения срочной службы. После этого его контракт с клубом НХЛ был заморожен.

«У него контракт до 1 июля, мы исходим из этого. Как только закончится контракт, мы с ним поговорим. Если сможем договорится, будем пытаться с ним идти, - приводит слова руководителя «Матч ТВ».