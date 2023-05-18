ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Глава КХЛ Морозов высказался о желании «Сокола» вступить в лигу

Красноярцы являются финалистами Кубка Петрова.
18 мая 2023 20:19
автор: Александр Шульгин

Президент КХЛ Алексей Морозов опроверг информацию о том, что красноярский «Сокол» хочет вступить в лигу.

«На следующий сезон совет директоров утверждает участников в марте. С руководством клуба мы на связи, пока никаких официальных обращений о вступлении в лигу не было», - приводит слова Морозова РИА Новости.

Напомним, в минувшем сезоне «Сокол» выступал в ВХЛ, где дошел до финала Кубка Петрова. В пяти матчах красноярцы проиграли воскресенскому «Химику», который и завоевал трофей.

Ранее состав участников КХЛ пополнился тольяттинской «Ладой», которая вернулась в лигу после пятилетнего отсутствия.

источник: «РИА Новости»
Овечкин поздравил московский ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина
Армейцы в финальной серии плей-офф КХЛ обыграли «Ак Барс».
18.05.2023 20:52
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Морозов прокомментировал долги «Салавата Юлаева» по зарплате
Глава КХЛ обеспокоен ситуацией в уфимском клубе.
18.05.2023 20:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Глава КХЛ Морозов высказался о желании «Сокола» вступить в лигу
Красноярцы являются финалистами Кубка Петрова.
18.05.2023 20:19
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Есмантович рассказал о будущем вратаря Федотова в ЦСКА и «Филадельфии» после службы в армии
Голкипер был призван на службу после подписания контракта с американским клубом.
18.05.2023 19:52
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
КХЛ представила структуру следующего сезона с перекрестным плей-офф
КХЛ представила структуру следующего сезона с перекрестным плей-офф
Новый путь за Кубком Гагарина начнется 1 сентября.
18.05.2023 19:37
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Экс-президент ИИХФ Фазель возглавил судейскую комиссию КХЛ
Он руководит Международной федерацией хоккея с 1994 по 2021 год.
18.05.2023 19:28
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Сборная Чехии одержала волевую победу над Словенией на чемпионате мира 2023 года 
Команда Кари Ялонена вышла на второе место в группе хоккейного мирового первенства.
18.05.2023 18:39
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Сборная Швеции разгромила Венгрию, одержав четвертую победу подряд на ЧМ-2023
Встреча состоялась в Тампере (Финляндия).
18.05.2023 18:28
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Вышел челлендж с игроками сборной России по хоккею
Вышел челлендж с игроками сборной России по хоккею
18.05.2023 17:22
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о задолженности клуба по зарплате
КХЛ приостановила регистрацию контрактов уфимским клубом с хоккеистами.
18.05.2023 17:15
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика