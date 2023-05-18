Глава КХЛ Морозов высказался о желании «Сокола» вступить в лигу

Президент КХЛ Алексей Морозов опроверг информацию о том, что красноярский «Сокол» хочет вступить в лигу.

«На следующий сезон совет директоров утверждает участников в марте. С руководством клуба мы на связи, пока никаких официальных обращений о вступлении в лигу не было», - приводит слова Морозова РИА Новости.

Напомним, в минувшем сезоне «Сокол» выступал в ВХЛ, где дошел до финала Кубка Петрова. В пяти матчах красноярцы проиграли воскресенскому «Химику», который и завоевал трофей.

Ранее состав участников КХЛ пополнился тольяттинской «Ладой», которая вернулась в лигу после пятилетнего отсутствия.