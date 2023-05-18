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Морозов прокомментировал долги «Салавата Юлаева» по зарплате

Глава КХЛ обеспокоен ситуацией в уфимском клубе.
18 мая 2023 20:51
автор: Александр Шульгин

Президент КХЛ Алексей Морозов ожидает, что «Салават Юлаев» в кратчайшие сроки рассчитается со своими хоккеистами, перед которыми имеет долги по зарплате.

«Нас заверяют, что в ближайшую неделю проблемы с задолженностями «Салават» решит. Сейчас клуб не может регистрировать контракты, обмен производить может, если там не задействованы деньги», - приводит слова главы лиги Sport24.ru.

Напомним, ранее в клубе признали существование задолженностей.

Генеральный директор уфимцев Ринат Баширов заверил, что вопрос будет решен в течение следующей недели, однако лига запретила «Салавату» регистрировать новичков.

источник: Sport24.ru
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