Морозов прокомментировал долги «Салавата Юлаева» по зарплате

Президент КХЛ Алексей Морозов ожидает, что «Салават Юлаев» в кратчайшие сроки рассчитается со своими хоккеистами, перед которыми имеет долги по зарплате.

«Нас заверяют, что в ближайшую неделю проблемы с задолженностями «Салават» решит. Сейчас клуб не может регистрировать контракты, обмен производить может, если там не задействованы деньги», - приводит слова главы лиги Sport24.ru.

Напомним, ранее в клубе признали существование задолженностей.

Генеральный директор уфимцев Ринат Баширов заверил, что вопрос будет решен в течение следующей недели, однако лига запретила «Салавату» регистрировать новичков.