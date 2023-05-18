Третьяк высказался о формате перекрестного плей-офф в КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об изменении формата плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«ФХР давно говорила о том, что с каждым годом нужно находить что-то новое и интересное для болельщиков, чтобы они могли посмотреть новые команды, потому что сейчас одни и те же команды играют в своих дивизионах. У нас было предложение, и КХЛ поддержала его. Считаю, что это интересно. Всё надо делать для болельщиков, это шаг вперёд», - приводит слова Третьяка ТАСС.

Плей-офф в сезоне-2023/2024 пройдет с 29 февраля по 29 апреля, первый раунд пройдет по стандартной схеме в рамках конференций. Оставшиеся после него команды поделят на две группы.

В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвёртой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. Пары второй группы: первая команда Востока против четвёртой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока.