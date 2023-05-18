Гребенкин стал лучшим новичком КХЛ по итогам сезона-2022/23 

Стал известен лучший новичок Континентальной хоккейной лиги по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата. Им оказался форвард «Амура» Никита Гребенкин, который проводил сезон в хабаровском клубе на правах аренды.

Отметим, что 20-летний нападающий принадлежит магнитогорскому «Металлургу».

В борьбе за звание лучшего новичка он обошел других претендентов – защитника «Торпедо» Богдана Конюшкова и нападающего «Локомотива» Степана Никулина.

В составе «тигров» он принял участие в 45 встречах, в которых заработал забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач, в итоге набрав 26 очков.

Добавим, что награду имени Алексея Черепанова вручили Гребенку на церемонии закрытия Континентальной хоккейной лиги, которая проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.