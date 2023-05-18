Александр Овечкин получил сертификат на российский автомобиль

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард санкт-петербургского СКА Дмитрий Яшкин получили специальную награду на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеисты получили сертификаты на автомобили Lada Niva Travel.

Напомним, сегодня, 18 мая, проходит Церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Яшкин получил награду лучшего бомбардира сезона в КХЛ.

Стоит отметить, что минувшем нападающий набрал 67 (40+22) очков в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф он провел 14 игр и отметился 7 (5+2) очками.

Что касается Овечкина, то в этом сезоне россиянин обошел Горди Хоу, выйдя на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 822 шайбами. Лидирует в списке Уэйн Гретцки (894 шайбы). В минувшем регулярном чемпионате 37-летний форвард набрал 75 очков (42 шайбы + 33 голевые передачи) в 73 играх.

Ранее в КХЛ утвердили новый формат плей-офф со следующего сезона.