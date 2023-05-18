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Серебряков победил в номинации «Лучший вратарь КХЛ» в сезоне-2022/2023

27-летний голкипер является лидером по отраженным броскам в минувшем розыгрыше чемпионата.
18 мая 2023 21:59
автор: Глеб Шевяков

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков удостоен награды лучшего голкипера сезона по итогам прошедшего сезона в КХЛ.

Отмечается, что он продемонстрировал лучший показатель в лиге по отраженным броскам и занял второе место согласно коэффициенту надежности.

Сообщается, что голкипер вместе с «моряками» в первый раз за шесть лет пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, а также впервые в истории команды дошел до второго раунда.

«Я очень благодарен своей семье, спасибо за помощь и поддержку. Благодарю Юрия Викторовича Ключникова, он проделал огромную работу и помог мне развиться. Хочу поблагодарить родителей за то, что привели в хоккей и всячески помогали. Огромное спасибо наставникам и персоналу «Адмирала», я всегда уверен в том, что на них можно положиться», — приводит слова Серебрякова сайт КХЛ.

Добавим, что в прошедшем сезоне КХЛ Серебряков провел 50 игр, достиг 94,4% в показателе отраженных бросков при коэффициенте надежности в 1,79.

источник: КХЛ
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