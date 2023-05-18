Объявлена символическая сборная КХЛ по итогам сезона-2022/2023

Континентальная хоккейная лига определила шесть хоккеистов, которые удостоены награды «Золотой шлем» согласно выступлениям в прошедшем сезоне чемпионата.

Сообщается, что в символическую сборную КХЛ вошли: голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, защитники Александр Никишин из СКА и Никита Нестеров из ЦСКА, а также форварды Александр Радулов («Ак Барс»), Дмитрий Яшкин (СКА) и Михаил Григоренко (ЦСКА).

Добавим, что сегодня, 18 мая проходит церемония закрытия Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2022/2023.

Напомним, что в прошедшем сезоне питерский СКА стал победителем регулярного чемпионата, а ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина второй год кряду.