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Сборная Швейцарии победила Словакию, одержав четвертую победу кряду на ЧМ-2023

Встреча состоялась в Риге.
18 мая 2023 22:51
автор: Степан Шереметьев

Сборная Швейцарии оказалась сильнее национальной команды Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира-2023. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу швейцарцев.

В составе победителей отличились Йонас Зигенталер, Нино Нидеррайте, Кристиан Марти Гаэтан Хас. Словаки ответили заброшенными шайбами в исполнении Андрея Кудрны и Павола Регенды.

Таким образом, Швейцария одержала четвертую победу кряду на турнире и с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы B. Словакия находится на пятой строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем матче Швейцария сыграет с Канадой (20 мая), а Словакии будет противостоять Словения (21 мая).

Добавим, что в параллельной встрече сборная Германии обыграла Данию (6:4).

источник: «Советский спорт»
Сборная Швейцарии победила Словакию, одержав четвертую победу кряду на ЧМ-2023
Встреча состоялась в Риге.
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