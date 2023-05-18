Сборная Швейцарии победила Словакию, одержав четвертую победу кряду на ЧМ-2023

Сборная Швейцарии оказалась сильнее национальной команды Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира-2023. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу швейцарцев.

В составе победителей отличились Йонас Зигенталер, Нино Нидеррайте, Кристиан Марти Гаэтан Хас. Словаки ответили заброшенными шайбами в исполнении Андрея Кудрны и Павола Регенды.

Таким образом, Швейцария одержала четвертую победу кряду на турнире и с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы B. Словакия находится на пятой строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем матче Швейцария сыграет с Канадой (20 мая), а Словакии будет противостоять Словения (21 мая).

Добавим, что в параллельной встрече сборная Германии обыграла Данию (6:4).