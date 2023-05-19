«Каролина» и «Флорида» установили командные рекорды по продолжительностей матчей в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли проходит первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ между «Каролиной» и «Флоридой».

Завершился четвертый овертайм встречи. Счет в матче — 2:2.

Таким образом, «Каролина» и «Флорида» проводят самый продолжительный матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее «Даллас» и «Миннесота» провели на льду 92 минуты и 20 секунд в первом раунде плей-офф.

Добавим, что обе «Харрикейнз» и «Пантерз» установили свои рекорды за всю историю по продолжительности матчей. Предыдущий результат «Флориды» - 104 минуты и 31 секунда. Такая продолжительность была в четвёртой игре финала Кубка Стэнли-1996 с «Колорадо». «Каролина» установила в финале Восточной конференции-2022 с «Детройтом». Команды провели на льду 114 минут и 47 секунд.