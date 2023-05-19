ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

63 сэйва Бобровского принесли «Флориде» победу над «Каролиной» в четвертом овертайме

Командам понадобилось больше 140 минут для определения победителя.
19 мая 2023 08:58
автор: Александр Шульгин

В первом финальном матче Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своем льду «Флорида Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Александр Барков, Картер Верхеге и Мэттью Ткачук. Хозяева ответили точными бросками Сет Джарвеса и Стефан Нейсена, реализовавших большинство.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил больше 63 броска по своим воротам, а сам матч стал самым продолжительным в истории этих команд.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Флориды». Вторая встреча пройдет 21 мая в Роли.

источник: «Советский спорт»
Бобровский в двух матчах плей-офф подряд отражает более 50 бросков, это третий случай с 1993 года
Матч с «Каролиной» продолжался почти шесть часов.
19.05.2023 09:01
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
63 сэйва Бобровского принесли «Флориде» победу над «Каролиной» в четвертом овертайме
Командам понадобилось больше 140 минут для определения победителя.
19.05.2023 08:58
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Каролина» и «Флорида» установили командные рекорды по продолжительностей матчей в НХЛ
Команды провели на льду уже 120 минут.
19.05.2023 08:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Сборная Швейцарии победила Словакию, одержав четвертую победу кряду на ЧМ-2023
Встреча состоялась в Риге.
18.05.2023 22:51
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Федоров во второй раз подряд признан лучшим тренером сезона КХЛ
Под его руководство ЦСКА победил в Кубке Гагарина.
18.05.2023 22:28
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Объявлена символическая сборная КХЛ по итогам сезона-2022/2023
Объявлена символическая сборная КХЛ по итогам сезона-2022/2023
В составе оказались по два хоккеиста из СКА и ЦСКА.
18.05.2023 22:19
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Овечкин с супругой Анастасией посетили церемонию закрытия сезона КХЛ (фото)
Мероприятие проходит в Москве.
18.05.2023 22:05
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Серебряков победил в номинации «Лучший вратарь КХЛ» в сезоне-2022/2023
27-летний голкипер является лидером по отраженным броскам в минувшем розыгрыше чемпионата.
18.05.2023 21:59
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Александр Овечкин получил сертификат на российский автомобиль
Россиянину вручили Lada Niva Travel.
18.05.2023 21:54
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Яшкин получил награду лучшего бомбардира сезона в КХЛ
Хоккеист ярко себя проявил в составе СКА.
18.05.2023 21:42
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика