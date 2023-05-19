63 сэйва Бобровского принесли «Флориде» победу над «Каролиной» в четвертом овертайме

В первом финальном матче Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своем льду «Флорида Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Александр Барков, Картер Верхеге и Мэттью Ткачук. Хозяева ответили точными бросками Сет Джарвеса и Стефан Нейсена, реализовавших большинство.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил больше 63 броска по своим воротам, а сам матч стал самым продолжительным в истории этих команд.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Флориды». Вторая встреча пройдет 21 мая в Роли.