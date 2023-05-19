Бобровский в двух матчах плей-офф подряд отражает более 50 бросков, это третий случай с 1993 года

В Роли завершился первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.

«Флорида» нанесла поражение «Каролине» в четвертом овертайме. Игра завершилась со счетом — 3:2.

Отметим, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 63 броска. В пятой встрече серии с «Торонто» у него было 50 сэйвов.

Таким образом, Сергей стал лишь третьим голкипером с 1993 года, кому удалось совершить более 50 спасений в двух матчах плей-офф подряд.

Ранее этот результат демонстрировали вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос (в играх первого раунда с «Каролиной» в 2021 году) и Кертис Джозеф из «Сент-Луиса» (в двух матчах серии плей-офф в 1993 году).