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Матч полуфинала плей-офф «Каролины» и «Флориды» стал шестым по продолжительности в истории НХЛ

Команды провели на льду семь периодов.
19 мая 2023 09:48
автор: Александр Поволоцкий

«Флорида» одержала победу над «Коламбусом» в первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.

Игра завершилась поражением хозяев в четвертом овертайме со счетом 2:3.Отметим, что решающая шайба Мэттью Ткачука была заброшена на 139 минуте и 47 секунде.

Таким образом, этот матч вошел в топ-6 в истории НХЛ по времени продолжительности матча. Рекорд принадлежит «Детройту» и «Монреалю». Они провели на льду 216 минут и 30 секунд в марте 1936 года.

В XXI веке самым продолжительным стал матч между «Тампа-Бэй» и «Коламбусом» (150 минут и 27 секунд, 11 августа 2020 года).

источник: «Советский спорт»
Матч полуфинала плей-офф «Каролины» и «Флориды» стал шестым по продолжительности в истории НХЛ
Команды провели на льду семь периодов.
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