Установивший рекорд Бобровский признан второй звездой матча «Каролина» - «Флорида»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан второй звездой первого финального матча Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина против «Каролины Харрикейнз».

Напомним, россиянин совершил 63 сэйва, чем установил клубный рекорд, и помог своей команде одержать победу.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Александр Барков, Картер Верхеге и Мэттью Ткачук. Хозяева ответили точными бросками Сет Джарвеса и Стефан Нейсена, реализовавших большинство.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Флориды». Вторая встреча пройдет 21 мая в Роли.