Президент IIHF прокомментировал инцидент с украинским флагом на ЧМ-2023

Президент IIHF Люк Тардиф прокомментировал инцидент с флагом Украины и националистическим баннером на матче ЧМ-2023 между сборными Латвии и Канады.

«Вот почему мы попросили службу безопасности турнира быть активной против таких вещей и быть уверенной, что такого не повторится снова, и пока это соблюдается. Мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования: никаких флагов команд, не принимающих участия в соревнованиях, и, конечно, никаких политических баннеров. Службы безопасности на аренах в обоих городах об этом уведомлены», - приводит слова чиновника ТАСС.

Напомним, внимание организаторов на происшествие обратил российский телеканал «Матч ТВ», после чего было принято решение об отмене трансляций в России матчей с участием латышей.

Добавим, что турнир проходит в Риге и финском Тампере. Сборные России и Белоруссии не принимают в нем участия в связи с санкциями IIHF.