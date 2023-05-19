Организаторы ЧМ-2023 потребовали болельщика снять с себя футболку с надписью «Россия»

На матчи чемпионата мира-2023 по хоккею между сборными Венгрии и Швеции произошел инцидент с участием болельщика.

Как сообщает Ilta-Sanomat, один из венгерских болельщиков в майке с надписью «Россия» прошел на трибуны стадиона «Нокиа-Арена» в Тампере. Служба безопасности арены попросила мужчина снять майку.

Поклонник венгерской команды выполнил требование стражей порядка и продолжил просмотр игры, которая завершилась со счетом 7:1 в пользу сборной Швеции.

«На футболке с белым низом было написано «Россия», но на ней не было логотипа сборной команды», — заявил менеджер по безопасности ЧМ Вилле Кетонен.

Напомним, что по решению ИИХФ сборные России и Беларуси не допущены к турниру, а символика этих стран запрещена на трибунах.