«Спартак» заключил контракты с двумя нападающими

Московский «Спартак» пополнился двумя хоккеистами, сообщает его клубная пресс-служба.

Первым новичком красно-белых стал нападающий Егор Филин, который в минувшем сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург». Соглашение с 23-летним хоккеистом заключено на два года. В его активе 61 матч в составе сибиряков, в которых он набрал 33 (10+23) очка.

Вторым новобранцем столичной команды стал 24-летний форвард Кирилл Кожевников, который и так находился в системе клуба, однако контракт с ним был переподписан также сроком на два года. В минувшем сезоне Кожевников дебютировал в основе «Спартака», проведя 13 матчей и отметившись заброшенной шайбой в своей первой же встрече против ЦСКА.

Напомним, ранее состав красно-белых пополнили нападающие Павел Порядин и Александр Бурмистров.