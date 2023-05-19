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«Спартак» заключил контракты с двумя нападающими

Клуб продолжает активную селекцию в преддверии нового сезона.
19 мая 2023 12:30
автор: Александр Шульгин

Московский «Спартак» пополнился двумя хоккеистами, сообщает его клубная пресс-служба.

Первым новичком красно-белых стал нападающий Егор Филин, который в минувшем сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург». Соглашение с 23-летним хоккеистом заключено на два года. В его активе 61 матч в составе сибиряков, в которых он набрал 33 (10+23) очка.

Вторым новобранцем столичной команды стал 24-летний форвард Кирилл Кожевников, который и так находился в системе клуба, однако контракт с ним был переподписан также сроком на два года. В минувшем сезоне Кожевников дебютировал в основе «Спартака», проведя 13 матчей и отметившись заброшенной шайбой в своей первой же встрече против ЦСКА.

Напомним, ранее состав красно-белых пополнили нападающие Павел Порядин и Александр Бурмистров.

источник: ХК «Спартак»
«Спартак» заключил контракты с двумя нападающими
Клуб продолжает активную селекцию в преддверии нового сезона.
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