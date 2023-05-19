Бывший главный тренер сборных Казахстана и Беларуси вернулся в клуб, где завершил карьеру

Бывший главный тренер сборных Казахстана и Беларуси Эдуард Занковец вошел в тренерский штаб нижегородского «Торпедо», сообщается на официальном сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Занковец завершил карьеру игрока в нижегородском клубе в 2002 году, а затем перешел на тренерскую работу. Белорусский специалист в разное время тренировал минское «Динамо», астанинский «Барыс», новокузнецкий «Металлург», работал за рубежом, в частности с братиславским «Слованом».

В минувшем сезоне в качестве тренера ханты-мансийской «Югры» стал победителем регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Детали соглашения с 53-летним тренером, также работавшим с национальными сборными Беларуси и Казахстана, не уточняются