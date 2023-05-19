Агент Окулова рассказал о будущем ставшего свободным агентом хоккеиста

Агент нападающего ЦСКА Константина Окулова - Александр Черных сообщил, что хоккеист хочет остаться в составе армейцев несмотря на окончание срока действия контракта с клубом и выхода на рынок свободных агентов.

«Константин Окулов ведет переговоры только с хоккейным клубом ЦСКА, так как у игрока есть желание играть только за эту команду. С другими коллективами диалогов мы не ведем», - цитирует Черных хоккейное агентство Winners.

Напомним, контракт Окулова с армейцами истек 30 апреля. Новое соглашение пока не подписано.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 60 матчей, в которых набрал 54 (18+36) очка. В плей-офф Кубка Гагарина на счету Окулова 27 встреч и 20 (6+14) очков.