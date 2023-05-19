Экс-тренер сборной России Плющев: российский хоккей идет по стопам футбола

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что российский хоккей не должен повторять ошибок, допущенных руководителями отечественного футбола.

«Хоккей идет по стопам футбола. Вот и с судейскими руководителями так же. Но при этом ни тут, ни там серьезных успехов мы не добиваемся. Мы все почему-то думаем, что остаемся одной из ведущих мировых держав в хоккее, хотя больших побед не было давно. При этом сборные, которые мы раньше щелкали как орешки, сейчас показывают отличные результаты - Швейцария, Дания, Германия. Пока не будет открытой и честной дискуссии о проблемах в нашем хоккее, ситуация останется прежней», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Напомним, сборная России является действующим серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году команда под руководством Олега Знарка взяла олимпийское золото.

В настоящее время россияне вместе с белорусами отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой IIHF.