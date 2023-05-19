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Экс-тренер сборной России Плющев: российский хоккей идет по стопам футбола

Наставник обозначил основные проблемы популярного в стране вида спорта.
19 мая 2023 15:51
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что российский хоккей не должен повторять ошибок, допущенных руководителями отечественного футбола.

«Хоккей идет по стопам футбола. Вот и с судейскими руководителями так же. Но при этом ни тут, ни там серьезных успехов мы не добиваемся. Мы все почему-то думаем, что остаемся одной из ведущих мировых держав в хоккее, хотя больших побед не было давно. При этом сборные, которые мы раньше щелкали как орешки, сейчас показывают отличные результаты - Швейцария, Дания, Германия. Пока не будет открытой и честной дискуссии о проблемах в нашем хоккее, ситуация останется прежней», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Напомним, сборная России является действующим серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году команда под руководством Олега Знарка взяла олимпийское золото.

В настоящее время россияне вместе с белорусами отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой IIHF.

источник: «РИА Новости»
Экс-тренер сборной России Плющев: российский хоккей идет по стопам футбола
Наставник обозначил основные проблемы популярного в стране вида спорта.
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