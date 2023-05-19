СКА подписал двухкратного обладателя Кубка Гагарина 

Действующий обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, защитник Артем Сергеев заключил соглашение со СКА. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

Сообщается, что 30-летний хоккеист подписал трехлетний контракт с армейцами с Невы, рассчитанный до 30 апреля 2026 года.

Напомним, что в прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ за ЦСКА Сергеев провел 62 матчей, набрав 16 (3+13) очков. На стадии плей-офф в составе московского клуба он сыграл 27 игры и отдал четыре результативные передачи. Вместе с армейцами он два сезона подряд завоевывал Кубок Гагарина.

Он также является серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира.