Сборная Финляндии одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею, разгромив Венгрию 

Хоккеисты сборной Финляндии победили национальную команду Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года. Игра прошла на «Нокиа-Арене» в Тампере (Финляндия).

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу финнов.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Лехтонен (13-я минута), Каапо Какко (24), Атте Охтамаа (41), Теэму Хартикайнен (44), Каспери Капанен (47), Валттери Мереля (55) и Йоэль Армия (60). Единственный гол венгров забил Балаж Шебек (27).

Таким образом, сборная Финляндии одержала третью победу на мировом первенстве, набрала десять очков и занимает третье место в турнирной таблице группы A. Венгерская национальная команда располагается на предпоследней, седьмой строчке, имея в своем активе два очка.

Добавим, что следующим соперником финской команды станет сборная Австрии (20 мая), сборная Венгрии сыграет с немецкими хоккеистами (21 мая).

Чемпионат мира-2023. Группа А

Венгрия – Финляндия – 1:7 (0:1, 1:1, 0:5)

Голы:

0:1 – Лехтонен (Рантанен, Охтамаа), 12:52

0:2 – Какко (Армиа, Суомела), 23:09 (бол.)

1:2 – Шебек (Пожган, Галло), 26:46

1:3 – Охтамаа (Рантанен, Маннинен), 40:51

1:4 – Хатрикайнен (Рантанен, Лехтонен), 43:24 (бол.)

1:5 – Капанен (Какко, Суомела), 57:27

1:6 – Мереля (Бьорнинен, Фриман), 54:42

1:7 – Армиа, 59:01

Вратари: Балиж - Олкинуора.