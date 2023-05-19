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Сборная Латвии обыграла Словению на чемпионате мира-2023

Встреча прошла в Риге.
19 мая 2023 18:36
автор: Степан Шереметьев

Сборная Латвии оказалась сильнее национальной команды Словении в матче группового этапа чемпионата мира-2023. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу латышей.

В составе победителей отличились Рихардс Букартс (дважды) и Каспар Даугавиньш. Словенцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Анзе Куральта и Михи Верлича.

Таким образом, Латвия с восемью очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы группы B. Словения находится на восьмой строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем матче Латвия сыграет с Казахстаном (20 мая), а Словении будет противостоять Словакия (21 мая).

источник: «Советский спорт»
Сборная Латвии обыграла Словению на чемпионате мира-2023
Встреча прошла в Риге.
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