«Флорида» сравнила Бобровского со стеной за его игру в первом матче с «Каролиной»

«Флорида Пантерз» оценила выступление вратаря команды Сергея Бобровского в первом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», сравнив 34-летнего голкипера со стеной.

Отметим, что пресс-служба «котов» опубликовала совместную фотографию россиянина и стены в своих соцсетях.

Сообщается, что один из болельщиков команды указал, что на изображении присутствует две одинаковые картинки. В свою очередь, в клубе выразили надежду, что никто не заметит их ошибку.

Напомним, что «Флорида» добилась победы над «Каролиной» в четвертом овертайме матча со счетом 3:2. Бобровский стал второй звездой встречи, отразив 63 броска по воротам своей команды и тем самым установил новый клубный рекорд по этому показателю.