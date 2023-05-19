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«Флорида» сравнила Бобровского со стеной за его игру в первом матче с «Каролиной»

Российский голкипер установил клубный рекорд, отразив 63 броска соперника в очной встрече.
«Флорида» сравнила Бобровского со стеной за его игру в первом матче с «Каролиной»
19 мая 2023 22:08
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК «Флорида Пантерз»

«Флорида Пантерз» оценила выступление вратаря команды Сергея Бобровского в первом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», сравнив 34-летнего голкипера со стеной.

Отметим, что пресс-служба «котов» опубликовала совместную фотографию россиянина и стены в своих соцсетях.

Сообщается, что один из болельщиков команды указал, что на изображении присутствует две одинаковые картинки. В свою очередь, в клубе выразили надежду, что никто не заметит их ошибку.

Напомним, что «Флорида» добилась победы над «Каролиной» в четвертом овертайме матча со счетом 3:2. Бобровский стал второй звездой встречи, отразив 63 броска по воротам своей команды и тем самым установил новый клубный рекорд по этому показателю.

источник: ХК «Флорида Пантерз»
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«Флорида» сравнила Бобровского со стеной за его игру в первом матче с «Каролиной»
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