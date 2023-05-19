Сборная Германии обыграла Австрию на чемпионате мира-2023

Сборная Германии оказалась сильнее национальной команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира-2023. Встреча завершилась со счетом 4:4 в пользу немцев.
В составе победителей отличились Нико Штурм (дважды), Паркер Туоми и Войтек Стаховяк. Австрийцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Бернда Вольфа и Лукаса Хаудума.
Таким образом, Германия с шестью очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы группы A. Австрия находится на восьмой строчке, имея в свое активе лишь одно очко.
В следующем матче Германия сыграет с Венгрией (22 мая), а Австрии будет противостоять Финляндия (20 мая).
Чемпионат мира-2023
Группа А
Австрия – Германия – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Голы:
0:1 – Штурм (Эль, Нидербергер), 4:22
1:1 – Вольф (Шнайдер, Росси), 11:15
1:2 – Туоми (Стаховяк, Мюллер), 16:28
1:3 – Стаховяк (Шюц, Мюллер), 33:32
2:3 – Хаудум (Вуковиц, Хубер), 53:25
2:4 – Штурм (пустые ворота), 58:56.