Сборная Германии обыграла Австрию на чемпионате мира-2023

Сборная Германии оказалась сильнее национальной команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира-2023. Встреча завершилась со счетом 4:4 в пользу немцев.

В составе победителей отличились Нико Штурм (дважды), Паркер Туоми и Войтек Стаховяк. Австрийцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Бернда Вольфа и Лукаса Хаудума.

Таким образом, Германия с шестью очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы группы A. Австрия находится на восьмой строчке, имея в свое активе лишь одно очко.

В следующем матче Германия сыграет с Венгрией (22 мая), а Австрии будет противостоять Финляндия (20 мая).

Чемпионат мира-2023

Группа А

Австрия – Германия – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы:

0:1 – Штурм (Эль, Нидербергер), 4:22

1:1 – Вольф (Шнайдер, Росси), 11:15

1:2 – Туоми (Стаховяк, Мюллер), 16:28

1:3 – Стаховяк (Шюц, Мюллер), 33:32

2:3 – Хаудум (Вуковиц, Хубер), 53:25

2:4 – Штурм (пустые ворота), 58:56.