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Сборная Казахстана по буллитам обыграла команду Словакии на чемпионате мира

Победителям помогла отличная игра голкипера Андрея Шутова, отразившего два буллита.
19 мая 2023 23:01
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты сборной Казахстана одержали вторую победу на чемпионате мира 2023 года, проходящем в Латвии и Финляндии.

Встреча группы В в Риге завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Казахстана, одержавшей волевую победу в серии буллитов.

В основное время в составе сборной Казахстана отличились Роман Старченко (22-я минута), Валерий Орехов (25) и Евгений Рымарев (26). У команды Словакии шайбы на счету Патрика Коха (15), Рихарда Паника (49) и Павол Регенда (57).

Победный буллит на счету Никиты Михайлиса, а голкипер сборной Казахстана Андрей Шутов смог отразить два буллита соперника.

Сборная Казахстана набрала 4 очков и занимает шестое место в группе В, у сборной Словакии – 5 очков и пятое место.

Следующий матч сборная Казахстана сыграет 20 мая с хозяйкой турнира командой Латвии, а команда Словакии встретится со словенскими хоккеистами.

Чемпионат мира-2023. Группа В.

Казахстан – Словакия – 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0 )

Голы:

0:1 – Кох (Гривик, Гривик), 14:58

1:1 – Старченко (Рымарев, Данияр), 21:03

2:1 – Орехов (Михайлис, Старченко), 24:50

3:1 – Рымарев (Михайлис, Старченко), 25:22 (бол.).

3:2 – Паник (Гривик, Кох), 48:33

3:3 – Регенда (Гривик, Иван), 56:58

4:3 – Михайлис (буллит).

источник: «Советский спорт»
Сборная Казахстана по буллитам обыграла команду Словакии на чемпионате мира
Победителям помогла отличная игра голкипера Андрея Шутова, отразившего два буллита.
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