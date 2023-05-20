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«Вегас» в овертайме вырвал победу у «Далласа» и повел в серии

Российские хоккеисты не набрали очков в первом финале Запада.
20 мая 2023 07:20
автор: Александр Шульгин

В первом финальном поединке Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на своем льду одолел «Даллас Старз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Вильям Карлссон. Еще по одной шайбе забросили Теодорес Блюгерс и Бретт Хауден.

Гости ответили результативными бросками Джейсона Робертсона, Роопе Хинтца и Джейми Бенна.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «рыцарей». Второй матч пройдет 23 мая также в Вегасе.

Накануне в финальном противостоянии Востока «Флорида Пантерз» в четвертом овертайме дожала «Каролину Харрикейнз» и также повел 1-0.

источник: «Советский спорт»
«Вегас» в овертайме вырвал победу у «Далласа» и повел в серии
Российские хоккеисты не набрали очков в первом финале Запада.
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