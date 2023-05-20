«Вегас» в овертайме вырвал победу у «Далласа» и повел в серии

В первом финальном поединке Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на своем льду одолел «Даллас Старз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Вильям Карлссон. Еще по одной шайбе забросили Теодорес Блюгерс и Бретт Хауден.

Гости ответили результативными бросками Джейсона Робертсона, Роопе Хинтца и Джейми Бенна.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «рыцарей». Второй матч пройдет 23 мая также в Вегасе.

Накануне в финальном противостоянии Востока «Флорида Пантерз» в четвертом овертайме дожала «Каролину Харрикейнз» и также повел 1-0.