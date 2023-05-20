Губернатор Коннектикута намерен обсудить с комиссаром НХЛ переезд «Аризоны»

Губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт намерен обсудить с комиссаром Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэном переезд клуба «Аризона Койотис» в другой город.

В среду общественность в Темпе (штат Аризона) отвергла проект строительства новой арены для «Аризоны Койотс». Проект арены рассчитан на 16 тысяч мест и был предложен в сентябре 2021 года, но не прошел утверждение.

Теперь Бэттмен намерен обсудить с клубом возможные варианты будущего.

«Это великий хоккейный штат и великий хоккейный город. Об этом свидетельствует наша страсть к «Хартфорд Уэйлерс». Мы сможем гарантировать им сильный рынок и наше партнерство», - заявил Ламонт, отметив, что встреча уже запланирована на следующую неделю.