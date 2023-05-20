Сборная США победила команду Данию и стала первой участницей четвертьфинала чемпионата мира

Хоккеисты сборной США победили команду Дании в матче группы А на чемпионате мира, проходящем в Финляндии и Латвии. Встреча в Темпере завершилась со счетом 3:0 в пользу американской команды.

У победителей отличились Каттер Готье, реализовавший численное преимущество на 50-й минуте, Алекс Так, забросивший шайбу на 56-й минуте. Победный счет в матче зафиксировал Рокко Гримальди, отправивший шайбу в пустые ворота на 60-й минуте.

Голкипер команды США Кейси Десмит отразил 22 броска и оформил свой первый шатаут на турнире.

Сборная США набрала 15 очков и возглавляет группу А, став первым четвертьфиналистом турнира. У датских хоккеистов 8 очков и четвертое место в группе. Следующую игру сборная США проведет 21 мая с командой Франции, а 22 мая команда Дании сыграет со сборной Швеции.

Чемпионат мира по хоккею. Группа А.

США – Дания – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы:

1:0 – Готье (Так, Тайнэн), 49:51 (бол.)

2:0 - Так (Гримальди, Перунович), 55:30

3:0 - Гримальди (Так), 59:19 (в пустые ворота).