Сборная Чехии обыграла команду Норвегии на чемпионате мира

В Риге (Латвия) завершился очередной матч групповой стадии чемпионата мира по хоккею 2023 года, в котором в группе В встречались сборные Норвегии и Чехии. Встреча завершилась победой чехов со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Счет в матче был открыт на 13-й минуте встречи - отличился Доминик Кубалик, выведя чехов вперед. На 19-й минуте игрового времени Якуб Флек удвоил преимущество чешской сборной. Во втором и третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

В следующем матче группового этапа чемпионата мира сборная Чехии сыграет со Швейцарией, встреча состоится 21 мая.

Норвежцы в следующем матче встретятся со сборной Канады. Матч пройдет 22 мая.

Чемпионат мира-2023

Группа В

Норвегия – Чехия – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Кубалик (Коштядек, Червенка), 12:33 (5х4)

0:2 – Флек (Кемпны, Веймелка), 18:43.