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Лучшие игроки КХЛ за 15 лет получили эксклюзивные перстни от бренда Mozi Jewelry

В четверг, 18 мая в Барвиха, Luxury Village прошла Церемония закрытия юбилейного 15-го сезона КХЛ.
Лучшие игроки КХЛ за 15 лет получили эксклюзивные перстни от бренда Mozi Jewelry
20 мая 2023 15:16
автор: Сергей Иванов
автор фото: БК Фонбет

В честь юбилея Лиги титульный партнер КХЛ, букмекерская компания Фонбет, провела голосование «Золотой состав»: выбор шестерки лучших игроков чемпионата за все 15 лет.

Участники голосования сделали свои прогнозы, а комиссия КХЛ свой выбор. Среди тех, кто полностью отгадал выбор комиссии КХЛ, будет разыгран 1 000 000 рублей, а сами хоккеисты в ходе церемонии были награждены именными перстнями от российского премиального бренда Mozi Jewelry.

Жюри премии «Золотое звено 15 лет КХЛ» выбрало следующих игроков:

⦁ Вратарь – Александр Ерёменко («Динамо» Москва, «Ак Барс»)

⦁ Защитники – Илья Никулин («Динамо» Москва, «Ак Барс»), Кевин Дэллман («Барыс», СКА)

⦁ Нападающие – Данис Зарипов («Ак Барс», «Металлург» Магнитогорск), Сергей Мозякин (ЦСКА, «Атлант», «Металлург» Магнитогорск), Илья Ковальчук («Ак Барс», СКА, «Авангард»)

Также титулом «Лучший тренер 15 лет КХЛ» был награжден Зинэтула Билялетдинов, легенда российского хоккея и главный тренер клуба «Ак Барс».

Источник фото: БК Фонбет

Все игроки и тренер получили в награду именные чемпионские перстни-трансформеры, изготовленные в коллаборации с брендом Mozi Jewelry.

«Мы регулярно находимся в поиске интересных форм и решений. Основным ориентиром, безусловно, являются наградные изделия NHL, NBA и NFL. За основу мы взяли классическую форму чемпионских перстней – круг, и, уже основываясь на нашем опыте взаимодействия с Единой Лигой ВТБ, МФЛ, LABELCOM и Артёмом Дзюбой, разработали новый механизм.

Разработка дизайна от первых эскизов до финального результата заняла у нас порядка трех недель, а если говорить о полном цикле, от эскиза до готового изделия, то понадобилось более двух месяцев.

Мы искренне поздравляем лучших из лучших с победой в уникальной премии», – сообщил представитель ювелирного бренда Mozi Jewelry.

При изготовлении каждого перстня были использованы около 50 грамм белого золота, более 550 вставок драгоценных камней в каждом кольце, и холодная эмаль.

Каждый перстень трансформируется в подвеску с объединенным логотипом КХЛ и Фонбет, разработанным специально к юбилейному сезону, и кольцо с потайным изображением хоккейной джерси с номерами игроков.

источник: «Советский спорт»
Лучшие игроки КХЛ за 15 лет получили эксклюзивные перстни от бренда Mozi Jewelry
Лучшие игроки КХЛ за 15 лет получили эксклюзивные перстни от бренда Mozi Jewelry
В четверг, 18 мая в Барвиха, Luxury Village прошла Церемония закрытия юбилейного 15-го сезона КХЛ.
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