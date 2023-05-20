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Сборная Финляндии победила Австрию в матче чемпионата мира по хоккею

Очная встреча прошла на  «Нокиа-Арене», в Тампере, Финляндия.
20 мая 2023 18:35
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты национальной команды Финляндии оказались сильнее сборной Австрии в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу финнов.

В составе победителей шайбы забросили Каспери Капанен (2-я минута), Антти Суомела (8-я минута) и Ахти Оксанен (59). За австрийскую сборную отличился Доминик Цвергер (5).

Таким образом, сборная Финляндии набирает 13 очков и поднимается на второе место в группе A мирового хоккейного первенства. Команда Австрии располагается на последней, восьмой строчке, имея в своем активе одно очко.

23 мая финская национальная команда встретится с Данией, 22 мая австрийские хоккеисты сыграют с Венгрией.

Чемпионат мира-2023

Группа A

Австрия – Финляндия – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Капанен (Какко, Мяяття), 01:19

1:1 – Цвергер (Росси), 04:55

1:2 – Суомела (Мяяття, Койвисто), 07:31

1:3 – Оксанен (Бьернинен), 58:08

Вратари: Мадленер - Ларми.

источник: «Советский спорт»
Сборная Финляндии победила Австрию в матче чемпионата мира по хоккею
Очная встреча прошла на  «Нокиа-Арене», в Тампере, Финляндия.
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