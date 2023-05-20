Сборная Финляндии победила Австрию в матче чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты национальной команды Финляндии оказались сильнее сборной Австрии в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года.
Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу финнов.
В составе победителей шайбы забросили Каспери Капанен (2-я минута), Антти Суомела (8-я минута) и Ахти Оксанен (59). За австрийскую сборную отличился Доминик Цвергер (5).
Таким образом, сборная Финляндии набирает 13 очков и поднимается на второе место в группе A мирового хоккейного первенства. Команда Австрии располагается на последней, восьмой строчке, имея в своем активе одно очко.
23 мая финская национальная команда встретится с Данией, 22 мая австрийские хоккеисты сыграют с Венгрией.
Чемпионат мира-2023
Группа A
Австрия – Финляндия – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Капанен (Какко, Мяяття), 01:19
1:1 – Цвергер (Росси), 04:55
1:2 – Суомела (Мяяття, Койвисто), 07:31
1:3 – Оксанен (Бьернинен), 58:08
Вратари: Мадленер - Ларми.