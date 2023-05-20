Сборная Канады уступила Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

В Риге (Латвия) завершился очередной матч групповой стадии чемпионата мира по хоккею 2023 года, в котором в группе В встречались сборные Канады и Швейцарии. Встреча завершилась победой швейцарской команды со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

Счет в матче был открыт на 30-й минуте встречи - сборную Канады вперед вывел Тайлер Тоффоли. На 34-й минуте сборная Швейцарии усилиями Нико Хишира сравняла счет, а через три с половиной минуты вышла вперед - отличился Дарио Симьон.

В середине третьего периода Андрес Амбюль удвоил преимущество швейцарцев в счете. На 57-й минуте Майкл Карконе сократил отставание канадцев до минимума, однако на большее подопечных Андре Туриньи не хватило.

Швейцарцы в следующем матче встретятся со сборной Чехии. Матч пройдет 21 мая.

В следующем матче группового этапа чемпионата мира сборная Канады сыграет с Норвегией, встреча состоится 22 мая.

Чемпионат мира-2023

Группа В

Канада – Швейцария – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы:

1:0 – Тоффоли (Лотон, Куинн), 29:58 (5х4)

1:1 – Хишир (Фора, Фиала), 33:24

1:2 - Симьон (Марти, Хас) - 37:00

1:3 - Амбюль (Нидеррайтер, Корви) - 52:06

2:3 - Карконе (Хант, Нейборс) - 56:22.