Сборная Швеции разгромила Францию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Швеции одержала разгромную победу над национальной командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира-2023.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу скандинавов.

За победителей дубль оформил Фабиан Зеттерлунд (10-я, 20-я минуты), заброшенными шайбами отметились Пер Линдхольм (2) и Йонатан Берггрен (17).

Таким образом, национальная команда Швеции набирает 14 очков и выходит на второе место в турнирной таблице группы A чемпионата мира, Франция располагается на шестой строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем матче шведские хоккеисты встретятся со сборной Дании (22 мая), а французская сборная сыграет матч с США (21 мая).

Чемпионат мира – 2023

Группа А

Швеция – Франция – 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Линдхольм (Теммернес, Петерсон), 01:59

2:0 – Зеттерлунд (Пудас, Теммернес), 09:25

3:0 – Берггрен (Карлссон, Теммернес), 16:26 (бол.)

4:0 – Зеттерлунд (Линдберг, Рэймонд), 19:54 (бол.)