Сборная Швеции разгромила Францию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Швеции одержала разгромную победу над национальной командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира-2023.
Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу скандинавов.
За победителей дубль оформил Фабиан Зеттерлунд (10-я, 20-я минуты), заброшенными шайбами отметились Пер Линдхольм (2) и Йонатан Берггрен (17).
Таким образом, национальная команда Швеции набирает 14 очков и выходит на второе место в турнирной таблице группы A чемпионата мира, Франция располагается на шестой строчке, имея в своем активе четыре очка.
В следующем матче шведские хоккеисты встретятся со сборной Дании (22 мая), а французская сборная сыграет матч с США (21 мая).
Чемпионат мира – 2023
Группа А
Швеция – Франция – 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)
Голы:
1:0 – Линдхольм (Теммернес, Петерсон), 01:59
2:0 – Зеттерлунд (Пудас, Теммернес), 09:25
3:0 – Берггрен (Карлссон, Теммернес), 16:26 (бол.)
4:0 – Зеттерлунд (Линдберг, Рэймонд), 19:54 (бол.)