37 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Каролину» и удвоить преимущество в серии

Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Каролину Харрикейнз» во втором матче финальной серии Восточной конференции НХЛ. Встреча в Роли закончилась со счетом 2:1 после овертайма.

Хозяева льда открыли счет благодаря точному броску защитника Джейлен Чатфилда. Затем Александр Барков счет сравнял, а в овертайме победную шайбу в своей актив записал Мэттью Ткачук.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 37 из 38 бросков по своим воротам. Вратарь «Каролины» Сергей Кочетков в заявку не попал.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Третий матч серии состоится в Санрайзе в ночь с 22 на 23 мая.