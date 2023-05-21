Российский вратарь «Флориды» Бобровский признан первой звездой матча с «Каролиной»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой второго матча финальной серии плей-офф Восточной конференции. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отметим, что в игре с «Каролиной Харрикейнз» россиянин отразил 37 из 38 бросков по своим воротам и помог команде одержать вторую победу в серии.

Второй звездой матча стал автор победного гола матча, нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук. Третьей звездой встречи признан еще один форвард «Пантерз» Александр Барков, который смог сравнять счет в основное время матча.

«Флорида» победила «Каролину» во втором матче финальной серии (2:1 ОТ) и ведет со счетом 2-0. Третий матч противостояния состоится в Санрайзе в ночь с 22 на 23 мая.