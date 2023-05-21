Гретцки восхитился голом Баркова во втором матче серии плей-офф НХЛ с «Каролиной»

Экс-форвард «Эдмонтона» Уэйн Гретцки отреагировал на шайбу, заброшенную нападающим «Флориды» Александром Барковым во втором матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Каролиной».

Напомним, что встреча завершилась победой «Пантерз» в овертайме - 2:1.

Барков сравнял счет на минуте встречи. Финский нападающий показал голкиперу «Каролины», что будет проводить шайбу между ног, но сразу вернул ее на неудобную руку и отправил в угол ворот.

«Это был один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ», — цитирует Гретцки на своей странице в соцсети журналист Дэвид Дворк.

Добавим, что «Пантерз» ведут в серии со счетом 2-0.