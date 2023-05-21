Нападающий «Флориды» Ткачук в матче с «Каролиной» установил два рекорда

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук принес победу своей команде в овертайме второго матча финальной серии Восточной конференции с «Каролиной». Эта шайба стала третьей для Ткачука в текущем плей-офф, заброшенной в овертайме. По этому показателю Ткачук повторил рекорд Национальной хоккейной лиги.

Ранее этого достижения добивались Мэл Хилл в 1939 году, Морис Ришар в 1951 и Кори Перри в 2017 году.

Гол в овертайме стал для Ткачука седьмым в нынешнем розыгрыше. На счету хоккеиста еще 11 голевых передач. Ткачук установил рекорд «Флориды» по очкам, набранным в плей-офф.

В регулярном сезоне Ткачук набрал 109 очков, забросив 40 шайб и сделав 69 результативных передач в 79 играх.

Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Каролину Харрикейнз» во втором матче финальной серии Восточной конференции НХЛ. Встреча в Роли закончилась со счетом 2:1 после овертайма. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Третий матч серии состоится в Санрайзе в ночь с 22 на 23 мая.