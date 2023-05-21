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Нападающий «Авангарда» Грицюк близок к переходу в СКА

Форвард принял контрактное предложение санкт-петербургского клуба.
21 мая 2023 10:48
автор: Александр Евграфов

Нападающий омского «Авангарда» Арсений Грицюк принял контрактное предложение санкт-петербургского СКА, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Грицюк находится в статусе ограниченно свободного агента. Согласно регламенту, у омского клуба есть неделя на повторение предложения. В противном случае, Грицюк перейдет в состав СКА, а армейцы обязаны будут выплатить компенсацию.

Грицюк дебютировал в 2020 году и провел за «Авангард» 144 матча, в которых набрал 84 очка (41 шайба и 43 голевые передачи). В 2021 году Грицюк стал обладателем Кубка Гагарина.

источник:
Нападающий «Авангарда» Грицюк близок к переходу в СКА
Форвард принял контрактное предложение санкт-петербургского клуба.
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