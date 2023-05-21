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Бобровский отразил 100 бросков за два матча серии с «Каролиной»

Вратарь признан лучшим игроком второй встречи.
21 мая 2023 11:31
автор: Александр Поволоцкий

Минувшей ночью во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ «Флорида» нанесла поражение «Каролине».

Напомним, что встреча в Роли завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Первой звездой встречи признан российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. По ходу второго матча вратарь совершил 37 сейвов.

Добавим, что Бобровский отразил 63 удара в первой игре. Таким образом, Сергей за два стартовых матча серии с «Каролиной» совершил 100 спасений.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Третий матч пройдет 23 мая на домашнем льду «пантер».

источник: «Советский спорт»
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