Бобровский прокомментировал свою игру в победном матче с «Каролиной»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский назвал везением, произошедшее во втором матче финальной серии Восточной конференции против «Каролины Харрикейнз».

«В последний момент я смог удержать равновесие, оттолкнуться, чтобы отбить шайбу, соперник отлично сыграл, а мне просто повезло. Я верю, что у нас отличная команда, для меня честь играть с этими ребятами», - цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

За два матча финальной серии Бобровский отразил 100 бросков по своим воротам, пропустив лишь три шайбы. Во втором матче форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен был близок к тому, чтобы замкнуть передачу партнера точным броском, но Бобровский смог удержаться на ногах и отбить шайбу.

«Флорида» победила «Каролину» в овертайме со счетом 2:1 и повела в серии до четырех побед – 2-0. Третий матч пройдет в Санрайзе в ночь на 23 мая.