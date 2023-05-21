«Мы знали, что он будет держать нашу оборону». Ткачук - об игре Бобровского в серии с «Каролиной»

Американский форвард «Флориды» Мэттью Ткачук назвал одного из героев второго матча серии полуфинала плей-офф НХЛ против «Каролины».

Напомним, что игра завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу «пантер». Первый звездой встречи признан российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Новокузнечанин отразил 37 бросков.

«Мы не очень хорошо начали, а Бобровский дал нам время, необходимое для того, чтобы найти свою игру. Мы знали, что Сергей будет держать нашу оборону. Мы не хотим, чтобы это вошло в привычку, но даже если бы нам потребовалась половина игры, чтобы прийти в себя, мы бы знали, что он будет за нашими спинами и сделает все возможные сейвы», - цитирует Ткачука пресс-служба «Пантерз».

Добавим, что счет в серии стал 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч пройдет на арене «Флориды» в ночь на 23 мая.