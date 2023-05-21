Сборная США разгромила Францию, забросив девять безответных шайб

В Тампере (Финляндия) завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, в котором сборная США встречалась с командой Франции. Встреча завершилась разгромной победой американцев - 9:0.
В составе сборной США забитыми шайбами отметились Ти Джей Тайнэн, Скотт Перунович, Рокко Гримальди, Конор Гарланд, Дрю О'Коннор, оформивший дубль. Хет-трик на свой счет записал Каттер Готье.
Чемпионат мира
Групповой этап. Группа В
США - Франция - 9:0 (3:0, 1:0, 5:0)
Голы:
1:0 - О'Коннор (Гарланд)- 06:03.
2:0 - Готье (Перунович) - 11:34.
3:0 - Тайнэн (Готье) - 13:53.
4:0 - Готье (Перунович, Тайнэн) - 21:31 (5х4).
5:0 - О'Коннор - 42:22.
6:0 - Перунович (Коронато, Пербикс) - 45:01.
7:0 - Гримальди (Коронато, Пербикс) - 47:07.
8:0 - Гарланд (Тайнэн) - 48:36.
9:0 - Готье (Тайнэн, Гарланд) - 53:48.