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Сборная США разгромила Францию, забросив девять безответных шайб

Американцы уничтожили соперников.
21 мая 2023 22:42
автор: Александр Кожевников

В Тампере (Финляндия) завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, в котором сборная США встречалась с командой Франции. Встреча завершилась разгромной победой американцев - 9:0.

В составе сборной США забитыми шайбами отметились Ти Джей Тайнэн, Скотт Перунович, Рокко Гримальди, Конор Гарланд, Дрю О'Коннор, оформивший дубль. Хет-трик на свой счет записал Каттер Готье.

Чемпионат мира

Групповой этап. Группа В

США - Франция - 9:0 (3:0, 1:0, 5:0)

Голы:

1:0 - О'Коннор (Гарланд)- 06:03.

2:0 - Готье (Перунович) - 11:34.

3:0 - Тайнэн (Готье) - 13:53.

4:0 - Готье (Перунович, Тайнэн) - 21:31 (5х4).

5:0 - О'Коннор - 42:22.

6:0 - Перунович (Коронато, Пербикс) - 45:01.

7:0 - Гримальди (Коронато, Пербикс) - 47:07.

8:0 - Гарланд (Тайнэн) - 48:36.

9:0 - Готье (Тайнэн, Гарланд) - 53:48.

источник: «Советский спорт»
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