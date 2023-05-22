Передача Барбашева помогла «Вегасу» победить «Даллас» и удвоить преимущество в серии

Во втором матче финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на своем льду одолел «Даллас Старз».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Марк Стоун, реализовавший большинство, Джонатан Марчессо с передачи Ивана Барбашева и Чендлер Стивенсон, забросивший победную шайбу в овеортайме.

Гости ответили точными бросками Миро Хейсканена и Джейсона Робертсона в большинстве, которому ассистировал Евгений Дадонов.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Вегаса».

Следующие две встречи пройдут в Далласе.