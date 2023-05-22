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«Я еще достаточно молод». Голкипер «Адмирала» Серебряков - о возможном продолжении карьеры в НХЛ

Хоккеист не выбирался на драфте североамериканской лиги.
22 мая 2023 10:46
автор: Александр Поволоцкий

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков заявил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в НХЛ.

Отметим, что 27-летний хоккеист в Северной Америке выступал за клуб «Сагино Спирит» в хоккейной лиге Онтарио с 2012 по 2015 годы.

«Я не думаю, что есть какая-то причина не смотреть в ту сторону. Я еще достаточно молод. Если будет хорошее конкретное предложение, то почему бы и нет», — цитируют Серебрякова «Известия».

В минувшем сезоне Никита провел 62 игры, в которых одержал 26 побед. Также голкипер вызывался в состав «России 25» и принял участие в серии матчей с Беларусью.

источник: «Известия»
«Я еще достаточно молод». Голкипер «Адмирала» Серебряков - о возможном продолжении карьеры в НХЛ
Хоккеист не выбирался на драфте североамериканской лиги.
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