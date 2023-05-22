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Сборная Норвегии победила Канаду в серии буллитов на чемпионате мира по хоккею 

Подопечные Андре Туриньи потерпели второе поражение подряд на мировом первенстве.
Сборная Норвегии победила Канаду в серии буллитов на чемпионате мира по хоккею 
22 мая 2023 18:48
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IIHF

Хоккеисты национальной команды Норвегии нанесли поражение сборной Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года. Игра прошла в Риге (Латвия).

Отметим, что основное время встречи завершилось при счете 2:2.

В составе победителей шайбы забросили Андреас Мартинсен (10-я минута) и Сондре Ольден (22). За канадскую команду голами отличились Милан Лучич (29) и Лоусон Круз (60).

В серии буллитов сильнее оказались норвежцы (4:2).

Таким образом, сборная Норвегии набирает шесть очков и поднимается на шестую строчку в турнирной таблице группы B. Национальная команда Канады проигрывает второй раз кряду, располагается на третьем месте, имея в своем активе 12 очков.

Добавим, что 23 мая команда Норвегии сыграет матч против сборной Словакии, канадские хоккеисты в тот же день встретятся с национальной командой Чехии.

Чемпионат мира-2023

Группа В

Канада – Норвегия – 2:3 Б (0:1, 1:1, 0:1, 0:0)

Голы:

0:1 – Мартинсен (Олимб), 09:45

0:2 – Ольден (Сальстен), 21:52

1:2 – Лучич (Уигар, Миддлтон), 28:26

2:2 – Круз (Карконе), 59:48

Серия буллитов: 2-4.

Вратари: Хофер - Арнцен.

источник: «Советский спорт»
Сборная Норвегии победила Канаду в серии буллитов на чемпионате мира по хоккею 
Сборная Норвегии победила Канаду в серии буллитов на чемпионате мира по хоккею 
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