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Сборная Швеции вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, победив Данию

Матч проходил в Финляндии.
22 мая 2023 18:39
автор: Максим Скороходов

Сборная Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею победила команду Дании со счетом 4:1.

На шайбу Никласа Йенсена (4-я минута) «Три крунур» ответили голами Денниса Эверберга (14), Андре Петерссона в большинстве (33), Лукаса Раймонда (53), Карла Грундстрема (55).

Сборная Швеции набрала 17 очков и гарантировала себе место в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, сейчас она занимает второе место в группе, отставая на одно очко от США.

Команда Дании находятся в одном очке от четвертого места в группе, которое выводит в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа шведы оспорят первое место с командой США, а датчане попробуют пробиться в плей-офф, набрав очки в матче против Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею-2023

Группа А.

6-й тур

Дания - Швеция - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Йенсен Н., 3:39 - Эверберг, 13:24; Петерсон, 32:20 (б.); Рэймонд, 52:40; Грундстрем, 54:22

источник: «Советский спорт»
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